NESTVARNO JUTRO U METROPOLI / Pukla cijev, a auti 'propali' na parkiralištu: Evo kako je izgledalo njihovo izvlačenje

U Kostelskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci jutros je puknula vodovodna cijev te će dio potrošača koji stanuju u toj ulici biti bez vode do 15 sati kada bi puknuće trebalo biti sanirano. Dva su auta gotovo pa "propala u zemlju" u Kostelskoj ulici, gdje je jutros došlo do puknuća cjevovoda, svjedoče čitatelji koji su nam poslali fotografije. Mjesto puknuća udaljeno je svega par minuta hoda od Trešnjevačkog trga te je tik uz dječje igralište. "Vozio sam se do posla i primijetio kamione od, pretpostavljam, Holdinga. Pogledam malo bolje i shvatim - gle, auti su čudno nagnuti. Pomaknem se i vidim da su potonuli u zemlju i da ispumpavaju vodu oko njih", posvjedočio je jedan Zagrepčanin