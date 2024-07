RUŠE SE I MLADI / Povećan broj intervencija Hitne u Zagrebu. Liječnik dao savjete što napraviti ako vam nije dobro

Da Zagrepčani slušaju savjete i hlade se po ovim vrućinama, može se zaključiti i po polupraznim ulicama. Doznali smo posljednje informacije o intervencijama iz zagrebačke Hitne. "Nešto je povećani broj. Mi stalno pratimo, u ovim vrućim danima je do nekih 10 posto povećan broj intervencija koje povezujemo sa stanjem pacijenta, odnosno s vremenskim prilikama, vrućinama. Danas isto tako, što je razumljivo s obzirom na vrući dan, imamo povećan broj. Imamo na javnim mjestima najviše i to su uglavnom starije osobe koje se ne bi trebale kretati, pa im pozlije. Srećom, netko se uvijek nađe pa ih posjedne u hlad dok ne dođu naše ekipe. Naravno imamo mlađih, mladih i zdravih osoba koje se nađu u gužvi, pa stoje, pa imaju problem s regulacijom tlaka, pa dođe do stanja kolabiranja. Sruše se, izgube svijest, ali vrlo brzo dođu k sebi", rekao je Jozo Brkić, liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.