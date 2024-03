OPASAN NAMETNIK / Ovo proljeće krpelja više nego ikad. Evo kako zaštititi sebe i životinje

Zbog iznimno tople zime krpelja u Hravstkoj nikad više. Dolaskom proljeća krenule su i šparoge, a sa šparogama za berače i opasnost od krpelja koji su lako preživjeli izrazito blagu zimu. Ivan se bavi stočarstvom pa je još oprezniji. 'Idemo u šparoge, a i blago to donosi.. Stoka to sama prikaže, češe se, svrbi i onda to triba prašit da ne pati', rekao je Ivan Pastuović i Murvice Gornje. Opasnost svakako postoji i za ljude kojima se najčešće sakrije u kosi, ispod pazuha ili na preponama. Više zna reporterka RTL-a Nikolina Radić.