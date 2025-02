K'O DA GA JE DABRO CILJAO / Hrvati iz svemira propucali Vučićevu lijevu gumu: Šprajc otkrio pravu istinu

"Iz svemira su stigle prve slike Hrvatske koje je poslao prvi hrvatski satelit CroCube. Povjesna snimka zabilježena je ovog utorka 28.1. u 8h i 16 min po našem vremenu..." Okej možda se ovako na prvu to ne čini kao bogznakakav tehnološki skok, neš ti satelita koji stane u ruku i fotki iz svemira koje možeš napraviti svakim boljim mobitelom. Nije da će se zbog ovoga Elon Musk pasti sa stolice a Kinezi obustaviti svemirski program. Ali nekad su stvari pogotovo sateliti namjerno napravljeni tako da se čine bezazleni i bezopasni. Jer u isto vrijeme dok je naš satelit nadlijetao ove krajeve da bi tobože napravio par selfieja Hrvatske iz svemira, negdje na autoputu u Banatu dogodilo se ovo: 'A u transportu od jedne do druge tačke na turneji u automobilu u kojem se vozio Aleksandar Vučić, desio se incident. On je potom izjavio da se nije desilo ništa posebno i da ne treba praviti veliku buku od toga'. Dakle naizgled dva nepovezana događaja. Međutim snimka sa Gruzijskog satelita koji je bio u blizini naše kockice otkriva njezinu zastrašujuću moć. Yes, kako ga je pogodio, točno tamo gdje je trebalo - u lijevu, na srpskom levu, gumu. K'o da ga je Dabro lično ciljao.