AKCIJA VRIJEDNA EKRANIZACIJE / Uskok udara u srce kriminalne hobotnice, Šprajc: 'Kakav Rambo Dabro, ovo je triler koji treba pratiti'

Ali pustimo mi sad kriminal u Hrvatskim šumama težak 150 milijuna eura, Uskok udara u samo srce kriminalne hobotnice. To je akcija vrijedna ekranizacije, kakav Rambo Dabro ovo je triler koji treba pratiti! 14 uhićenih a njima na čelu SDP-ova zastupnica i zamjenica gradonačelnika Varaždina. Korupcijska hobotnica kakva se samo poželjeti može! Elizabeth Holmes iz našeg sokaka. Tako se bar činilo u prvom plotunu medijske kanonade ispaljene iz Dorha.

Kad su se dim i magla malo razišli, onda vidiš da njezin slučaj nema nikakve veze sa druga dva slučaja koja je Uskok pokrenuo u Varaždinu a njezin slučaj se sastoji u tome da je gradske službe požurivala na izdavanje građevinske dozvole za njezinu obiteljsku kuću pa se kršio zakon, zaobilazili propisi a na kraju su joj i uporabnu dozvolu izdali takorekuć žmirećki. Doslovce na neviđeno. To se zove trgovina utjecajem i slažemo se da to treba najoštrije kazniti. Jer u sustavu državne ili lokalne uprave nitko ne smije biti povlašten i potpuno je nedopustivo da zamjenica gradonačelnika ubrzava svoj predmet kod svojih

kolega i pri tome ih tjera da žmire na zakon i procedure dok svaki drugi bogek mora proći Križni put da bi dobio građevinsku i uporabnu dozvolu. Osim toga ako običan smrtnik poželi ubrzati rješavanje svog predmeta ili ga provući kroz zakonske rupe onda je takorekuć obavezan u gradske službe odnijeti barem nešto - bombonjeru makar, ciglicu kave ili bocu brendija. Zna se red. A gđa Antolić Vupora je to riješavala onako, da ni kavu ljudima nije platila. Bar o tome ništa ne piše u Uskočkoj prijavi. To su pojave koje treba u korijenu suzbiti i tu se mi potpuno slažemo s tužiteljima iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. To je organizacija i kriminal vrijedan njihove pažnje. Da ni bombonjeru ljudima nije odnijela.