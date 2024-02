SVE PREKO E-GRAĐANINA / Odabir ginekologa, pedijatara i obiteljskog liječnika na klik: Rješavamo se šaltera, ali nisu svi sretni

Ako želite promijeniti liječnika, nikada nije bilo lakše to učiniti. Više nije potrebno ići na šalter i čekati u redu, već se to sada može obaviti elektroničkim putem. Potrebno je prijaviti se na sustav e-građani i upisati e-hzzo. Potom treba odabrati mijenjate li obiteljskog liječnika, pedijatra, stomatologa ili ginekologa i u kojem mjestu. No, iako je ova promjena za pacijente pozitivna, neki liječnici ipak nisu zadovoljni. Više pogledajte u prilogu Marine Brcković