ŠUMSKO ZLATO / Neke su samo jednom jestive. Determinator Kiš: 'Ovu gljivu lako je zamijeniti jednom otrovnom'

Šumsko zlato. Nekad se tako tepalo najfinijim šumskim gljivama. Danas to više nije preuveličavanje, kilogram vrganja skuplji je od kilograma teletine. Cijena im se penje do 30 eura. No, naši Borko Brunović i Hrvoje Banović nisu išli na tržnicu čuditi se visokim cijenama, umjesto toga dan su proveli u šumi kako bi provjerili gdje ih i kako pronaći.