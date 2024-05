PRVI PUT U JAVNOSTI / Mario Banožić o kobnoj nesreći: 'Nisam bio pijan i nisam pretjecao. Želim da istina izađe na vidjelo'

Prije tri i pol tjedna podignuta je optužnica protiv bivšeg HDZ-ovog ministra obrane Marija Banožića. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u kojoj je život izgubio 41-godišnji vozač i otac dviju djevojčica Goran Šarić. 'Ja također proživljavam i ono što je ta obitelj proživjela u gubitku. Maknuo sam se sad već jedan duži period, ali isto tako držim da je puno toga izneseno. Izneseno je ono što je neistinito i to se treba ispraviti', govori Mario Banožić. Kao neke od primjera lažnih optužbi navodi i to da nije bio pijan. 'Pa evo, recimo ove osude da sam bio pijan ili recimo da auto nije bio homologiran, odnosno da nije imao sve potrebne ateste što isto nije istina. Nekakve teze o pretjecanju. Ja nisam pretjecao to jutro. To je ono što zbog same čistoće ovoga događaja, kako sam rekao čovjek je izgubio život, ja želim da prije svega istina izađe van', rekao je Banožić. Cijeli intervju pogledajte u nastavku.