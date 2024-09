'JOŠ MOŽEMO PREŽIVJETI' / Mađari u panici zbog poplave! Zoltan: 'Ovo je uglavnom prekasno, ali bilo je i većih armagedona'

Mađari u glavnom gradu Budimpešti spremaju se za poplave zbog porasta vodostaja rijeke Dunav. Očekuje se da će Dunav dosegnuti oko ili malo iznad 8,5 metara u gradu tijekom vikenda. Zbog prodora vode, zatvorene su željeznice. Na terenu je i mađarska vojska, postavljaju vreće s pijeskom. 'Bit će većih poplava jer ovo sada preuzima priroda koju je čovječanstvo izbacilo naglavačke. Ja to govorim već 30 godina. Sada ne moram to reći jer su i drugi to shvatili, ali ovo je uglavnom prekasno, ali još uvijek možemo preživjeti, bilo je većih armagedona', rekao je Mađar Zoltan. Najgore su to poplave koje su pogodile središnju Europu u najmanje dva desetljeća.