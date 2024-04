PAD BROJKI / Loše vijesti za štediše: Kamate na štednju u posljednjih pola godine pale više od 50 posto

Veliki pad kamata na štednju. U posljednjih pola godine u prosjeku su pale više od 50 posto. Nakon što su jesenas banke krenule u svojevrsnu 'utrku' u tome tko ima najviše kamate na štednju, ovome je trendu došao kraj. Iako su kamate u bankama niske, depozit samo raste, on je u odnosu na lani veći za milijardu eura. Na računima imamo toliko novca da bi mogli vratiti gotovo 80 posto hrvatskog javnog duga. Samo u bankama držimo više od 37 milijardi eura. 'Mislim da se danas ne isplati držati novac u banci jer su kamate niske, postoje drugi, puno bolji načini štednje', kaže Zagrepčanka Ivana Kecur. Jedni ulažu u cigle, drugi u dionice i fondove, treći u zlato i kripto valute. Ukupna financijska imovina Hrvata veća je od 87 milijardi eura, a 40 posto tog iznosa čuvamo u bankama, iako su kamate na štednju pale i do 50 posto. 'To je ozbiljna razlika, čine nam se ti postoci mali – 1 ili 2 posto, međutim kada gledate neke veće količine novca i oročenje to je drastičan pad od 50 posto, da tako nešto poskupi u dućanu, poludjeli bi', kaže Ivona Mijatović Duatović, kreditna posrednica. Više u prilogu reportera RTL-a Marka Šiklića.