PROMJENE / Liste čekanja sve manje, ravnatelji bolnica se hvale uspjehom. Problem stvaraju oni koji se na termin ne pojavljuju

Za magnet mozga dostupni su termini s čekanjem od nula do 126 dana. Nitko prvi dijagnostički pregled ne smije čekati duže od 9 mjeseci. Ako netko čeka duže od 270 dana, može pisati Ministarstvu na adresu liste@miz.hr. 'Slobodno nam se mogu javiti, onda ćemo mi kontaktirati ravnatelje pojedine bolnice ili koordinatore za liste čekanja u toj bolnici, da vidimo zašto pacijent nije dobio onaj termin koji je javno dostupan na mail stranici', rekao je Hrvoje Jezidžić, voditelj Službe za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava. Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka može se pohvaliti s listama čekanja od 140 dana. 'Mi u KBC-u svaki dan kontroliramo stanje, kako bismo ako dođe do produženja mogli adekvatno reagirati. Riječ je o listama za dijagnostičke pretrage', poručuje. Na razini države u prosjeku se čeka 146 dana. Ostaje još jedan problem. Svaki put 10 - 15 % pacijenata se ne pojavi na zakazanom pregledu i ne otkaže ga. I to pridonosi dužim listama čekanja. Prilog reporterke RTL-a Leone Šiljeg.