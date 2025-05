HIT NA TRŽNICAMA / Jagode poskupile, berba kasni, a evo koja sorta je najbolja u Hrvatskoj

Sezona jagoda je počela no ove godine berba kasni dva tjedna. bog vremenskih uvjeta urod je slabiji, a i cijene su im nešto više. Vrgoračke su po 4 eura dok su one iz Zagrebačke županije oko 3 i pol. Njihova se kvaliteta danas i ocjenjivala u Ivanić Gradu a pobjedu je odnijela jagoda uzgojena u posebnim uvjetima, bez sadnje u zemlji i to kod uzgajivača iz Velike Gorice. Inače svaka četvrta jagoda na hrvatskom tržištu dolazi iz Zagrebačke županijeedu je odnijela jagoda koja uopće nije rasla u zemlji! Uzgajivač iz Velike Gorice uzgojio je svoju ljepoticu u posebnim uvjetima, a stručnjaci kažu — budućnost je stigla.

Profesor voćarstva s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Boris Duralija, pojasnio je razlike između domaćih favorita. Cijeli razgovor pogledajte u videu