GRAĐANI OGORČENI / Ivanić Grad se guši u smradu kanalizacije, a radovi stoje

Stanovnici Ivanić Grada već se mjesecima guše u smradu i fekalijama. Tad su na rijeci Lonji počeli radovi koji su aktivirali i klizišta, no mjesecima se ništa ne događa. U isto vrijeme na samo dvadesetak metara od prvih kuća istječe kanalizacija, jer je došlo do puknuća kanalizacijskih cijevi. Građani trpe užasan smrad, a sve češće se pojavljuju i štakori. Naš reporter Marko Šiklić otišao je do Ivanić Grada provjeriti situaciju i razgovarao sa stanovnicom Antonijom Horvatek. Više pogedajte u videu