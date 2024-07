NEVJEROJATNE SCENE / Helikopter na otoku Iloviku spašavao muškarca kojeg je ubola osa

Na otoku Iloviku danas nevjerojatne scene. Kako nam javljaju naši čitatelji, čovjek je sjedio u kafiću na plaži Pržine i pio sok u koji mu je u jednom trenutku uletjela osa. Nažalost, nije to primijetio pa je popio sok u kojem je bila još uvijek živa osa. Osa je ubola nesretnog čovjeka te je odmah pozvana Hitna pomoć. S obzirom na to što se radi o otoku i nepristupačnom terenu, na intervenciju je poslan helikopter Hitne medicinske službe. Kako tvrde naši čitatelji, helikopteru je trebalo oko 10 minuta od poziva da stigne do nesretnog čovjeka. Snimku nevjerojatnog spašavanja pogledajte u videu