BIZARNO / Građani i struka zgroženi izjavom ministra Ivana Šipića

Možda vas na to da imate djecu nisu potaknule tisuće eura potpora koje dijele gradovi i općine. Možda se niste odlučili na potomstvo radi toga što ćete za bebu od vlade dobiti 618 eura. Možda vas nije motiviralo ni to što sada i drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta možete dobiti i punu plaću, ako zarađujete do 3.000 eura mjesečno. Ali zato ćete odmah poželjeti punu kuću djece kad čujete ingeniozna demografska rješenja našeg ministra demografije Ivana Šipića, koji kaže tko će na ramenu nositi oružje, ako ne bude djece.