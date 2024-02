BILI SU U PLANU, ALI... / Fond objasnio zašto je 'stopirao' poticaje za električne aute i rastumačio logiku 'najbržeg prsta': 'Nastojat ćemo to anulirati'

Stižu poticaji za električne automobile koje smo čekali gotovo dvije godine. Sve bi se trebalo dogoditi do kraja ožujka. Poticaji su 9 tisuća eura za električni auto, 5 tisuća za hibride, 2 i pol tisuće za motocikle i skutere. U Fondu kažu da dijele najveći iznos dosad, 15 milijuna eura. Zašto smo tako dugo čekali i zašto se opet išlo na najbrži prst, sve su to pitanja za one koji nova dijele. A to je Fond za zaštitu okoliša. Gošća Direkta je Maja Rajčić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost.