OPREZ! / Dupin snimljen u igri s djecom kod Rijeke, stručnjaci: 'Njegovo je ponašanje nepredvidivo!'

Neobičan prizor dupina koji se igra s djecom ispred lučice Brgudi kod Trećeg Maja u Rijeci zabilježio je jedan od naših čitatelja koji nam je poslao snimku. Prema njegovim riječima, dupin se zadržao oko sat vremena i igrao s djecom i roniocima. Na snimci se vidi dupin kako svako malo izvire iz vode i pliva dok su na svega metar do dva udaljenosti u moru nalaze djeca koja plivaju oko njega. U jednom se trenutku okrenuo i na leđa. S obzirom na to da je riječ o poprilično atraktivnoj životinji, koju većinom smatramo dobronamjernom, obližnji kupači su mu se približili, no iz Instituta Plavi svijet pozivaju na oprez baš zato što su se tamo kupala djeca.