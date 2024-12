PROGNOZA VREMENA / Dorian Ribarić otkrio kakvo će vrijeme biti večeras na Badnjak

Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana i na polnoćkama, pitali smo to našeg prognostičara Dorijana Ribarića. 'Večeras primjereno hladno za doba godine, ali će dojam hladnoće pojačavati vjetar. No, na Jadranu uglavnom suho. Slabe susnježice može biti nošene vjetrom samo u podvelebitskom primorju, dok u unutrašnjosti će biti slabih oborina, na granici kiše i snijega - u dijelu središnje Hrvatske, uglavnom Kordun, Banovina, zapad Slavonije. U Lice će još uvijek biti i povremeno snijega', prognozirao je Dorian Ribarić.