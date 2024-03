EDUKACIJA JE KLJUČNA / Dora je topla, draga i uvijek spremna pomoći. Već tri godine radi u trgovini

U Zagrebu, našem glavnom gradu zaposleno je samo 5 osoba sa Down sindromom. Što samo potvrđuje da i dalje živimo u stigmatiziranom društvu. Da to treba mijenjati potvrđuje Dora koja radi u jednoj zagrebačkoj trgovini. Ona razbija sve negativne mitove, a kako to možemo i mi, saznala je Laura Damnjanović Šalamon