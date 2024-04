MOŽEMO! / Dolenec poručila DP-u i Mostu da podrže manjinsku SDP-ovu Vladu

'Ona varijanta koju smo predviđali kao moguću, a to je da neki broj stranaka podrži manjinsku SDP-ovu vladu'. Ako izlazne ankete budu potvrđene i sa stvarnim izbornim brojevima. S obzirom na to da Most i Domovinski pokret zazivaju nove izbore, Dolenec kaže joj nije jasno koji su argumenti za to.