PRVI HRVATSKI #METOO / Dalibor Matanić ženama je poručivao 'dosta je šutnje'. Njegove žrtve sada više ne žele šutjeti

Bilo je to krajem 2017. kada su se u cijelom svijetu pod hashtagom "me too" počeli razotkrivati seksualni zlostavljači. Od filmske i glazbene industrije do fakulteta i kuhinja restorana, poznatih poput Harveya Weinsteina i Billa Cosbya do sportskih liječnika i fotografa, od Tunisa do Indije. I šest i pol godina kasnije, u Hrvatskoj je sazrijela misao da maltretiranje žena nije normalno ponašanje pa imamo prvi pravi "me too" slučaj. Kojem se nitko nije nadao. Čovjek koji je bio lice kampanje protiv nasilja nad ženama, koji je ženama poručivao Dosta je šutnje, koji se u seriji Šutnja bavio problemom seksualne trgovine, koji je ovako govorio o tome zašto tu seriju radi - zbog svih tih supruga koje su sigurno znale da im muževi rade strahote nad tinejdžericama, ali zbog statusa u društvu ili zbog straha i realne opasnosti napravile su dodatno zlo – šutjele su". Baš taj feminist koji se bori za žene, baš on koji je druge muškarce prozivao patrijarharnim barbarima, baš taj od kojeg bi to zadnjeg očekivali, baš on je radio strahote mladim djevojkama. Ali barem mu je kampanja bila uspješna, žrtve Dalibora Matanića više ne žele šutjeti. Više u priči RTL-ovog reportera Petra Panjkote.