STIGLO PROLJEĆE ILI IPAK NE? / Čeka nas hladni, ali vedri ponedjeljak: Kroz tjedan će biti kiše, a za vikend vedro i sunčano

Ujutro većinom vedro, osobito na moru, ali hladnije. Bit će tu na kopnu pa i u zaobalju nerijetko barem slabog mraza, a po kotlinama i uz rijeke, uglavnom središnjih predjela moguće i magle pa i niskih slojevitih oblaka. Vjetar slab, samo uz obalu slaba do umjerena bura i tramontana. Najniža temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2 °C, a duž Jadrana od 4 °C na sjevernom do 9 °C južnom dijelu. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, samo lokalno uz razvoj oblaka, ali uz vrlo malu šansu za kakav izolirani pljusak. Vjetar slab, a temperatura viša od današnje, bit će oko 15 °C.