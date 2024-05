'NE MOGU BITI DIO EUFORIJE' / Baby Lasagna dan nakon nastupa na Eurosongu: 'Sada kad se sjetim se naježim...'

Novinarka Maja Oštro Flis razgovarala je s hrvatskim predstavnikom na Eurosongu - Markom Purišićem. Što se tiče glasovanja u polufinalu, glasovi publike bit će poznati tek nakon završetka Eurosonga, tek tad ćemo vidjeti koliko je dobila Hrvatska glasova. "Od trenutka otkako je Eurosong objavio nastupe pa do sada, pet milijuna pregleda ima pjesma Rim Tim Tagi Dim", kaže Maja. Na pitanje o euforičnosti, Marko kaže: "Ja to malo drugačije doživljavam. Ne mogu biti dio euforije, dosta sam u hotelu ili na probama. Nije mi skroz jasno što se događa i koji je to utjecaj ovoga što se dešava. Drago mi je bilo čuti ovo što ste rekli, ne znam jesam li se naježio od vjetra ili toga što ste rekli", kaže Marko. No, kaže da je sigurno bilo momenata gdje se naježio. "Bilo je momenata, sada kad se sjetim se naježim, kad vidiš cijelu dvoranu kako svijetli. Nešto što ću pamtiti zauvijek. Kad sam radio i skladao tu pjesmicu u svojoj sobici nisam nikad očekivao da će neka arena plesati uz nju", kaže Marko. Više pogledajte u prilogu