Ustavni sud je zaključio da predsjednik Zoran Milanović dok obavlja tu dužnost, ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke. Podsjetimo, to isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji, zaključio je Ustavni sud.

Premijer i predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u Sisku. Milanović je u Veloj Luci dao izjavu za medije oko odluke Ustavnog suda. Prije toga je na Facebooku objavio kratku rečenicu 'Rijeke pravde dolaze'. Obratio se medijima te udario po svima, predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću, ali i Plenkoviću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona je očekivana', kazao je na odluku Ustavnog suda. "Mislim da je predsjednik bio jasan. Sve ono što smo rekli, direktno se kršio Ustav, to su oni ponovili", kazao je.

"Ovo je mini pokušaj državnog udara", dodao je. "Milanović prvo odabere srijedu kao tradicionalan dan, kada se išlo na izbore, onda popodne kaže idem na izbore, pa ne idem, onda Grbin prepušta njemu mjesto. Potpuni kaos, obezglavljenost", kazao je. "Kako bi bi rekao onaj Đuro iz Nadrealista. Cijeli ovaj narativ je šuplja priča, ja ne znam što se s njima dogodilo, oni imaju neki poremećaj, ne znam. Mi da smo sanjali takav scenarij, ne bi ga mogli učiniti boljim. On kao predsjednik nije učinio ništa", kazao je. "Đuro iz Nadrealista bi rekao da je sve šuplja priča", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi se uopće ne obaziremo na njih. Jedino ono što dobivamo je jedna bizarna slika Hrvatske. Svi pitaju što se to događa kod vas", dodao je Plenković. "Nešto s njima ozbiljno nije u redu", kazao je. Ovakav kaos, difamiranje ljudi, pa što je to. To je takvo srozavanje hrvatske političke kulture. Ima jedna stvar. U nekom od nastupa je rekao da sam ja rekao da se na normalan način funkcionira s normalnim ljudima. Kada su bili na našem zadnjem susretu. Meni je stvarno žao da to nismo održali pred kamerama, žao mi je što to ljudi nisu vidjeli", kazao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa