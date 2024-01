I DALJE STABILNO / Ujutro minusi i magla, onda sunčano i vedro, ali malo 'svježije'. Evo kad nam stižu osjetno topliji dani

Nastavljaju nam se mnogima povoljne i stabilne prilike pod utjecajem prostrane anticiklone. Tek će oko četvrtka malo poremetiti tu situaciju oslabljeni poremećaji koji stignu sa sjeverozapada kontinenta, ali bit će to uglavnom samo prolazno naoblačenje s malo ili nimalo oborina. Ujutro opet hladno, minusi na kopnu, ali mraza, slično kao i jučer, pri tlu ima i do samog mora, čak i na kojem otoku. Češća je nešto pojava magle i niskih slojevitih oblaka, kako u nizinskom dijelu zemlje, tako i lokalno na moru, osobito uz zapadnu obalu Istre. Što se vjetra tiče, uglavnom mirno, samo pod Velebitom i na krajnjem jugu nakratko još umjerena bura. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom sunčano i vedro. Ostaje i podjednako ili samo malo svježije nego jučer. Bit će oko 7-8 °C, niže gdje se magla ili sumaglica budu dulje zadržali, uglavnom lokalno u Pokuplju i Banovini. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, a zapuhat će slab do ponegdje umjeren jugoistočnjak. No, i ovdje za nijansu malo svježije, bit će između 5 i 8 °C, malo niže gdje još u Podravini ili Podunavlju bude sumaglice ili niske naoblake. U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, puhat će samo slab vjetar s mora, a temperatura se neće značajnije mijenjati, dakle svježe, tj. ugodno za ovo doba godine. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, samo ponegdje uz malu naoblaku, iako uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenome moru još može biti magle, a tu će biti i nešto svježije. Drugdje na moru od 12 do 15 °C, a u gorju između 7 i 10 °C.