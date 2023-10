CREME DE LA CREME / Teška divizija udarača u Zagrebu! Bili smo na sparingu prvaka: 'Kad udari, kao da te vlak pogodio!'

Kakav je to bio sparing, trojica udarača teške divizije, čista borba gladijatora, dva svjetska prvaka i britanski prvak našli su se među istim konopcima ovaj tjedan u Zagrebu! Aktualni britanski prvak u bez rukavica Carl Hobley (41) u teškoj kategoriji gostovao je u Zagrebu u okviru svojih priprema za meč kojim napada titulu prvaka u boksu bez rukavica u lakoteškoj kategoriji. Ugostili su ga Ivica Ivić (40) koji je prije tjedan dana osvojio zlato na Svjetskom kupu u kickboxingu u Italiji te Marko Martinjak (42), aktualno nositelj dviju svjetskih titula u bare knuckleu. Kamere RTL-a snimile su spariranje trojice prvaka, bio je to spektakl za ljubitelje borilačkih sportova, a Hobley je znao cijeniti gdje je došao: "Došao sam odraditi nekoliko rundi s Martinjakom i njegovim trenerom Ivićem. Sjaji borci, odlično su ugostili mene i moj tim, dobri su to treninzi!" Hobley se 25. prosinca bori u O2 areni u Londonu za lakotešku titulu u boksu bez rukavica. Iza sebe ima sedam mečeva, od kojih jedan poraz. Tu je titulu ranije osvojio i naš Martinjak, veteran boksa bez rukavica koji se nakon više godina vratio ovom sportu i trenutačno drži dvije svjetske titule. Martinjak za Hobleyja ne skriva da ima tešku ruku, a o spariranju s britanskim prvakom za nas kaže: "On je moj dugogodišnji prijatelj, bivši svjetski prvak u teškoj i lakoteški kategoriji. Sad je aktualni prvak u u lakoteškoj kategoriji u Britaniji. Trebali smo se nas dvojica boriti u rujnu, ne znam zašto nismo, to je do organizacije, ali ako uzme titulu 25. prosinca, možda se i sretnemo u ringu. Istina, kad on primi udarac, kao da ga ne osjeti. Tvrd je i solidan boksač. Dečko se došao tući i mi smo mu to omogućili." Dobra je to priprema i za Martinjaka koji ovih dana očekuje potvrdu svoje iduće borbe koja bi trebala biti u Kazahstanu kad će doznati i svog protivnika. A u iščekivanju njegove borbe, sparing s Britancem i Martinjakom odradio je i Ivić koji se također sprema napasti titulu svjetskog prvaka u kickboxingu. "Carl je iskusan i tvrd, može primiti pun kufer udaraca. Udara čvrsto i kao da te udari vlak", govori Ivić. Otkiva nam i detalj da je prije godinu dana operirao nogu te s 10 vijaka i dvije pločice u nozi. Tko ne zna za taj detalj, na sparingu s Hobleyem i Martinjakom ne bi ni primijetio. Trojica udarača iz opasne divizije boraca u tjedan dana odradili su nekoliko sparinga i treninga, a kao podsjetnicu iz Zagreba Hobley nosi šljivu na oku. Ivić u šali za britanskog prijatelja dobacuje: "Na njoj je potpis Zagreb-Špansko".