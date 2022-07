ZAGREB NA NOGAMA / Svi živi žele na Dinamo, dolazi i Bijeli vlak

Dinamo i Hajduk u subotu igraju najveću utakmicu hrvatskog nogometa. Ulaznice za Superkup puštene su u prodaju, a u Zagrebu vlada veliki interes. Redovi su danas viđeni pred Maksimirom, a proteklih dana navijači Plavih pohode prodajna klupska mjesta za ulaznice i kupuju one godišnje, za koji isto tako vlada veliki interes. No, i Hajduk svog konja za utrku ima. Osim što bi u velikom broju torcidaši trebali doći na Maksimir, to planiraju Bijelim vlakom. Također, godišnje ulaznice za Hajduk također su tražena roba. Pogledajte prilog RTL Sporta.