EKSKLUZIVNO / Mirko Alilović: 'Sustav natjecanja je smiješan, to prenošenje bodova.... Zašto se ne igra grupa, odmah nokaut faza i to je to'

Mirko Alilović, 38-godišnji golman Orlen Wisle Plocka, bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac koji je osvojio pregršt medalja s hrvatskom rukometnom reprezentacijom, dao je video intervju portalu Net.hr. Razgovarali smo s njim 45 minuta. "Nakon 1. kola i naše utakmice sa Španjolcima, kao i ostalih, možemo staviti konstrukciju favorita za polufinale. Rukomet je takav sport u kojem, evo, prošlo SP imaš jedan poraz i realne šanse da prođeš u polufinale su 15-20 %. Mislim, to je smiješno, sustav natjecanja je smiješno, to prenošenje bodova.... Zašto se ne igra grupa, odmah nokaut faza i to je to. Čisto da se rješimo problema", kazao nam je Mirko Alilović. Pogledajte što nam je još rekao i o čemu smo s njim razgovarali.