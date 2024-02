'VJERUJEM U SVOJE MOMKE' / Tucak najavio finale protiv Italije: 'Ne sjećam kad su nas zadnji put pobijedili'

Hrvatske vaterpoliste sutra od 15.30 čeka finalne Svjetskog vaterpolo prvenstva, a protivnik će im biti reprezentacija Italije. Izbornik Barakuda Ivica Tucak najavio je borbu za zlatnu medalju: "Spremni smo. To je najbitnije", rekao je na početku pa nastavio: "Još jedno finale, drugo u mjesec dana, a četvrto Hrvatske na svjetskim prvenstvima. Treće moje osobno i naravno da sam presretan. Čeka nas taj zadnji korak i moramo ga napraviti. Hoćemo li uspjeti, ne znam, ali moramo napraviti sve da osvojimo zlato. Možda nećemo uspjeti, nema jamstva, ali moramo napraviti sve od sebe da u tomu uspijemo". Analizirao je zatim i Talijane: "To je vrh jasno. Italija, Španjolska i Hrvatska su jedine tri reprezentacije koje su nakon Igara u Tokiju 2021. non-stop negdje u polufinalu. Mi nismo bili u Fukuoki 2023., pa i Talijani, ali tu smo svi mi u vrhu. Talijani su ‘strašna’ reprezentacija s 2-3 izvanserijska igrača počev od Francesca Di Fulvija. Ritam ubitačan, plivanje uvijek na rubu incidenta, s pokušajem igre ‘produženog faula’ gdje te maltretiraju. Ali, da mi njih možemo pobijediti to je apsolutno jasno! Ne volim gatati i uvijek govorim, ono što je bilo jučer u sportu ne vrijedi za danas, za sutra, ali osobno se ne sjećam kad nas je Italija zadnji put pobijedila. Ne daj Bože da to bude baš sada, u finalu. Oni su veliki suparnik, momčad koja zaslužuje svako poštovanje. Ja ih respektiram, ali vjerujem u svoje momke koji igraju sjajno. Moramo se samo malo probati odmoriti. U glavi ćemo biti pravi", zaključio je Tucak.