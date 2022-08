OMILJENI HNL TRENER / Samir Toplak u studiju Net.hr-a: 'Moj veliki problem je što me mase, mnogi normalni ljudi vole. Nekima to smeta'

Trener HNK Gorica Samir Toplak jedan je od najomiljenijih nogometnih stručnjaka u HNL-u. Zbog svog otvorenog karaktera, pozitivnosti i društvenosti mnogi ga simpatiziraju. "Imam problem što me ljudi vole, obični ljudi, a meni je to takva satisfakcija", kazat će za sebe Samir Toplak, kojeg ne odlikuje samo karakter kao takav, nego i nogometno znanje. Nekad profesionalni nogometaš koji je karijeru izgradio u Varteksu igrajući 10 godina, a oplemenio nastupajući kao branič za njemački Bochum, danas je specijalist za spašavanje prvoligaških hrvatskih klubova. Popularni "vatrogasac" koji zna kako ugasiti vatru i pobjeći sa svojim klubom dalje od zone ispadanja, trener je HNK Gorica. "Mumlek je bio šerif, mi smo kao mladi nogometaši Mumleka zvali šerif. Trebali smo mu samo još onu zvijezdu šerifsku staviti. Ali, on je i bio na taj način. Izuzetno sam ponosan što sam postao prvi kapetan u HNL-u za Varteks, na što sam izuzetno ponosan, s 22 godine, do odlaska u Njemačku sam bio standardan igrač. Varteks je 90-tih bio u porastu stalnom kao klub. Postali smo ozbiljni, 6 finala Kupa, izbacili jednu Aston Villu, jednu Mallorcu. To je klub koji je grabio velikim koracima. U to vrijeme, došao je jedan Marijan Mrmić, Zlatko Dalić, došao je Branko Lađević, ne govoreći prve sezone kad smo dobili Igora Cvitanovića, Đevada Turkovića, Madunovića na posudbu iz Dinama. Nogometna romantika, baš tako... Grgica Kovač isto. Ne smijem Grgicu Kovača zaboraviti, to je bio fantastičan igrač. Mi smo boga vidjeli u Grgici Kovaču", priča nam Samir Toplak o svemu... "Giovanea Élbera mi je bilo najteže čuvati. Ti kad osjetiš tog igrača na terenu, ti vidiš koji je to pakao. Brzina, tehnika, skok, otvaranje, agilnost... Giovane Élber prvi , pa onda dugo dugo nitko". Pogledajte hit gostovanje Samira Toplaka u studiju Net.hr-a.