tko stoji iza pisma? / Prijetnja stigla u frizeraj gdje se šiša 40 godina: Rekli su da će vas obrijati na ćelavo..? 'Ma neće'

Premijer Plenković primio je prijeteće pismo. Ovaj put nije poslano direktno njemu, već na adresu frizerskog salona u kojemu se šiša 40 godina. Netko u pismu prijeti da će ga ošišati na ćelavo, iako bi ga najradije skratio za glavu, a spominje mu i obitelj. Autor pisma proziva premijera zbog suradnje sa Srpskim narodnim vijećem i tiskanja knjige o Krajini. Pismo je predano policiji. 'Imam ja svoju jako dobru frizerku i super ekipu gdje idem već 40 godina i jako sam zadovoljan kako one to uspijevaju. Rekli su da će vas obrijati na ćelavo..? 'Ma neće, to su ljudi koji imaju tako kreativne trenutke u raspisivanju tih prijetećih pisama, ima tko brine..nije to ni prvi ni zadnji put ima toga jako puno', kazao je premijer.