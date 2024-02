za 10.000 umirovljenika / Predizborne uskrsnice: I Osijek ih dijeli, a građanima stižu - poštom!

Uskrsnice od 35 do 70 eura dobit će osječki umirovljenici s mirovinama do 450 eura. Grad Osijek ove je godine povećao i cenzus mirovina i visinu uskrsnica, a u proračunu je za božićnice i uskrsnice umirovljenika osigurano 540 tisuća eura. Uskrsnice će ove godine dobiti oko 10 000 osječkih umirovljenika, a prvi put i djeca korisnici osobne invalidnine i socijalno ugrožene osobe. Građani će uskrsnice dobiti poštom, a isplata će krenuti početkom ožujka. "Za umirovljenike koji imaju mirovinu do 160 eura, njihova uskrsnica će iznositi 70 eura, druga kategorija su umirovljenici koji imaju mirovine od 160 do 230 eura, njihova uskrsnica će iznositi 45 eura, treća kategorija su umirovljenici s mirovinama od 230 do 300 eura, njihova uskrsnica će iznositi 40 eura i zadnja kategorija umirovljenici mirovinama od 300 do 450 eura, njihova uskrsnica će iznositi 35 eura", kazao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.