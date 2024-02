oporba se grupira / Peđa Grbin: Naša vrata su svima otvorena'. Peović: 'Treba nam ujedinjenje što veće i što šire'

Izbore treba raspisati što prije zbog niza korupcijskih afera HDZ-a i pada životnog standarda. Poručila je to oporba nakon održanog sastanka i uoči sutrašnje rasprave o njihovoj inicijativi za raspuštanje sabora. Iza zahtjeva za izborima stoje sve oporbene stranke od centra do ljevice, Most i Suverenisti, no ne i Domovinski pokret. Lijevo liberalni zastupnici odbacili su tvrdnje premijera Plenkovića da su oni radikalna ljevica i rusofili kako ih naziva nakon subotnjeg prosvjeda na Markovom trgu protiv Vlade. Ponovno se komentirao i poziv predsjednika SDP-a, Peđe Grbina da zajedno koaliraju sve bliske stranke. Tu ideju i dalje odbacuju u Možemo!, koji žele točkastu koaliciju sa SDP-om u pojedinim izbornim jedinicama, ali također stranka centra Fokus ne bi mogla surađivati, kako kažu, s krajnje lijevom Radničkom frontom.