'kao prava profesionalka' / Mojmira: 'Budućnost je na djevojčici koju ćete upoznati u sljedećoj priči'

Budućnost svakako nije na starim ljudima kao što su Biden ili Trump: prije je na djevojčici koju ćete upoznati u sljedećoj priči. Lama Abu Jamous ima samo 9 godina, i najmlađa je novinarka u Gazi. Molim? Ima samo mamin telefon, ali to joj je dovoljno da objavljuje priče iz rata, o iskustvima svoje obitelji, o problemima s nedostatkom hrane i vode u kampu u Rafahu, o raseljavanju ljudi, da se javlja iz bolnice, pa čak i intervjuira goste. 750 000 ljudi prati ovu nevjerojatnu djevojčicu na Instagramu. U dobi kada je djeci najveća briga kako do najnovije igračke Lama radi posao zbog kojeg je u Gazi već poginulo 122oje ljudi. I nemojte misliti da to radi dječje: ponaša se kao prava profesionalka.