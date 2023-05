PUNO PRIMJEDBI / Nema više Bandića, ali njegova ideja je vječna: Iz šikare niknut će luksuzni kompleks - Mini Manhattan na Savi

Toliko smo raspravljali o Manhattanu na Savi, treba li nam najveći neboder, gdje će konji s hipodroma, što to smjera arapski šeik vlasnik Burj Khalife - da bi na kraju Bandić umro, a s njim i grandiozna ideja. E ali sada nam slijedi nova faza rasprave jer u Zagreb stiže Mini Manhattan. Uz Savu se planira ogroman neboder od 38 katova s pogledom na Jarun, pa još dodatna 4 nebodera u kojima će biti i stanovi. Rasprave su već počele. Gradski političari negoduju da nam to ne treba, arhitekti da to ne stane. Evo što kaže reporter RTL Direkta Borko Brunović