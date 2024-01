Nije novost da većina Hrvata u ovoj krizi nema od čega živjeti, plaće su male, a troškovi preveliki za naš standard. I dok su neki pronašli načine kako "preživjeti" i s malom plaćom, drugima to još nije uspjelo.

Jedna Hrvatica je na Redditu tražila savjet kako uštedjeti: "Koliko mjesečno trošite na hranu i kako uštedjeti? Ja mjesečno trošim 500 eura i ne znam iskreno kako uštedjeti jer je cijena svega porasla za 300 posto. Ima tu i naručivanja i kupnje gotove hrane i slatkiša, ali i kad zapnem i discipliniram se, uštedim maksimalno 100 eura. Živim u stanu sama, nemam vrt niti životinje da si smanjim troškove."

Koliko Hrvati troše na hranu

Ostali su joj rekli kolike oni imaju troškove: "Ja sam isto sam i potrošim možda 200 eura na hranu. Kako uštedjeti? Prestani naručivati i počni kuhati. Ja tek kad sam počeo zapisivati na što sve trošim, vidio sam koliko love ode na gluposti. Evo, recimo, prošli mjesec je u Lidlu za 5 eura bio paket riže od 4,5 kg, i imam riže za par mjeseci, a preko Glova porcija riže je 8-9 eura."

"Potrošim između 200-230 eura mjesečno na hranu te sve kuhinjske i kupaonske potrepštine. Hranu ne naručujem nikad, to je shit. Troškove si bilježim u Google Sheets", napisala je jedna žena, a druga dodala: "Nemam pojma koliko trošim, ali otprilike 300 eura. Većinom kupujem stvari na akcijama. Jednom tjedno prelistam katalog od Konzuma/Lidla/Plodina i idem tamo jer su mi blizu. Dostavu naručujem možda dvaput godišnje."

"Ne znam kako si došla do te visoke cifre, cura i ja skupa mjesečno trošimo 600 eura na hranu, a oboje aktivno treniramo i hranimo se sportski. Dnevno (od skupih namirnica) sigurno 0,6 kg kvalitetnog mesa, pet jaja, nešto sira. Ali sve ovo nabrojano nije više od 200 eura. Sve stale namirnice su jeftinije. Svaki obrok doma kuhamo jer oboje obožavamo kuhati, a dostavu smo prestali koristiti prije dvije godine jer više ni na akciji ne možeš pojesti nešto za OK cijenu", napisao joj je jedan muškarac.

Hrvati šokirani njezinom potrošnjom

Mnoge je šokirao iznos koji djevojka potroši na hranu: "Gdje ti kupuješ da 500 eura samo na hranu potrošiš? Možda kavijar, losos, organski uzgoj? Mislim, stvarno me zanima kaj kupuješ?" A na to je jedna osoba dodala: "Pretpostavljam da je cifra toliko visoka zbog dostave. Ne bi me čudilo da u tom iznosu 150-250 eura troši na 'eating out'."

"Ajd koji k***, kakvih 500 eura? Žena i ja već godinama trošimo oko 250-300 eura za hranu. I kad sam brutalno puno jeo zbog teretane, opet nam nije prelazilo 400 eura", komentirao joj je jedan iznenađen muškarac.

I ostali su bili šokirani: "Ako trošiš 500 eura - ili previše naručuješ ili jedeš ugrožene vrste. Ne znam kako uspiješ sama toliko potrošiti."

"500 eura na hranu. Ti valjda živiš na dostavi i gotovoj hrani. Nema šanse da solo imaš takav ceh", dodala je jedna osoba.

Savjeti za uštedu

Ostali su joj savjetovali kako da smanji troškove hrane: "Jedi manje. 'All jokes aside', hrana je doslovno zadnja stvar na kojoj se isplati štedjeti. Radi na povećanju prihoda jer cijene potrepština će samo nastaviti rasti."

"Najviše će ti pomoći planiranje obroka unaprijed. Uzmi si npr. nedjelju popodne i isplaniraj za obroke za pet dana. Meni je najviše pomoglo kuhanje obroka za par dana. Ne mora tu odmah biti grah ili sarma, ali npr. varivo od mahuna jedeš danas s pljeskavicom, a sutra si ispohaš komad piletine. Što se tiče kupnje - jedan do dva puta tjedno prelistaj kataloge trgovina koje su ti blizu ili usput od posla do kuće. Prati što je na akciji, ALI nemoj uzimati nešto samo zato što je na akciji, nego prati što ti treba i onda uzimaj. Ima izuzetaka, npr. riža, brašno, šećer, trajno mlijeko, tjestenina, sve su ti to namirnice koje mogu stajati pa njih ako slučajno negdje nađeš na finom popustu uzmi. Obroke planiraj sita i idi u trgovinu sita", poručila joj je jedna žena.

Neki su joj ponudili i drugo rješenje: "Jedini konzistentan način da uštediš je sistem 'prvo plati sebi'. Kad dobiješ bilo kakav prihod, odmah odvojiš sa strane 10 posto. Nemoj čekati da ti ostane na kraju mjeseca! Na to gledaš kao na samonametnuti porez i tu lovu ne diraš dok ne akumuliraš barem šest mjesečnih plaća. To koristiš samo za iznenadne troškove i ako nešto potrošiš - prioritet je to nadomjestiti. Nakon toga možeš razmišljati i o nekom ulaganju za budućnost u vidu dionica, ETF-ova, zlata i drugih vrijednosti koje imaju potencijal rasta. Naravno, ako imaš dugove - tipa kredit, kreditne kartice ili pozajmica - to rješavaš i prije akumuliranja crnog fonda jer te jede kamata. Rješavaš ih po redu od onog duga koji ima najveću kamatu na dolje."

