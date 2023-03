božinović čuva tajnu / Vatreni spajaju Hrvate, čak i oštre političke suparnike. Predsjednik i ministar zajedno na Poljudu. O čemu su pričali?

Nije ni aktualni hrvatski predsjednik najavio da će u lov po novi mandat, no naznaka za to ima. Retoriku ne mijenja ali je sinoć na Poljudu, unatoč javnim svađama s Vladom, utakmicu Vatrenih prisno pratio s potpredsjednikom Vlade. Pitanje je hoće li Božinoviću to zamjeriti premijer koji je javno pozvao na ignoriranje Milanovića. Priču donosi reporter RTL Danas Ilija Radić