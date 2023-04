TADO JURIĆ / Profesor demografije: 'Do sredine stoljeća svaki će četvrti stanovnik Hrvatske biti stranac'

'Prvo njemačke baze pokazuju da je 80 posto više iseljenih nego što naše baze pokazuju. To ide od godine do godine, od 50 do 80 posto. Što se tiče useljavanja, opet je isti problem s bazama podataka. Prva baza je popis stanovništva koji je pokazao da je ispod jedan posto stranaca', rekao je Jurić