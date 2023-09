SVADBA IZ NOĆNE MORE / Ispovijest mladoženje iz Zaprešića: 'Vlasnik me molio da kažem da sam došao inficiran. No, jedna druga stvar mi je potpuno nejasna...'

Stotinjak gostiju na svadbi Mislava i Katarine zarazilo se norovirusom, a desetak njih zatražilo je i hitnu medicinsku skrb. Među zaraženim je bilo i djece. Zarazu je prenio mladoženja koji se vjerojatno zarazio dan ranije. Državni inspektorat privremeno je zabranio korištenje prostora u svadbenima salama Corberon u Zaprešiću.