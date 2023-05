'MOJA ISTINA' / Leonard Pijetraj u studiju Net.hr-a govorio o svemu

Ugledni boksački trener Leonard Pijetraj gostovao je u studiju Net.hr-a u kojem je govorio o svemu, između ostalog i o razlazu s Alenom Babićem, svom karakteru, o tome što misli i što je posrijedi iza činjenice da se razišao s nekim od poznatih borilačkih imena u karijeri... Objasnio nam je kako on gleda na to što ljudi misle da boksači odlaze od njega i što je tu, u biti, stvarno posrijedi, što se događa u glavam boksača kad dođu do jedne ozbiljne boksačke razine, kad postanu poznati i slavni, uspješni, te zašto on kao trener neke stvari jednostavno ne dopušta... Bitno je pritom za naglasiti kako je Leo govorio za neke stvari općenito, ali apsolutno sve je vezano i za Alena Babića. Naravno, za neke detalje je precizirao na koga se odnose. Jer, Leo je bez dlake na jeziku i kod njega nema nekog izmotavanja u razgovorima s novinarima i kad govori, kad priča, voli ući u meritum stvari i detaljno, na dugo i naširoko, objasniti problematiku, situaciju, događaj, temu, bilo što o čemu priča... Takav je bio i sad kod nas u studiju. Zato i voli gostovati više u podcastima i emisijama koji nisu vremenski ograničeni, nego ima vremena za pričati i objasniti "kako Bog zapovjeda", kako nam je to i sam rekao... Pogledajte njegovo gostovanje u studiju Net.hr-a.