'LET'S GET DOWN TO BUSINESS...' / Hrgović nakon velike pobjede pričao o meču s Joshuom: 'Mislim da je napokon došlo to vrijeme, poklopile su se zvijezde'

Filip Hrgović vratio se s jedne od najvećih boksačkih priredbi u povijesti kao pobjednik. S njim je razgovarao RTL-ov reporter Boris Jovičić: 'Mislim da je došlo vrijeme, da su se poklopile zvijezde i da nas čeka borba za titulu. Ne ovisi tu puno u meni, pita se Joshuu, on je zvijezda.'' Najbolji naš boksački naveo je i razlike između njega i Joshue: ''Joshua ide preživjet, Hrgović ide poginut'' kazao je Hrgović. El Animal je i zapjevao, a više pogledajte u prilogu.