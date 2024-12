Ove godine Dorina je donijela pravi božićni duh na ulice Zagreba uz glazbeni challenge koji je ugrijao srca svih ljubitelja čokolade i božićnih pjesama! Prolaznici su imali priliku otpjevati svoju omiljenu božićnu pjesmu i osvojiti prepun poklon paket pun Dorina čokolada – savršeno za dijeljenje (ili ne!).

Za one kojima su riječi "Jingle Bells" zapele u grlu, Dorina je pripremila pomoć – Dorina Božićnu Spotify playlistu, prepunu najljepših božićnih hitova za instant inspiraciju. Bilo je tu svega: od klasičnih "Tiha noć" do veselog "Last Christmas".

Playlistom su svi sudionici mogli "naštimati glasnice" i pokazati svoj talent, a ako se playlistom mogla inspirirati i slavna pjevačica, onda se njome možete poslužiti i vi OVDJE.

Od dječjeg smijeha do kreativnih obiteljskih izvedbi i spontanih izvedbi – atmosfera je bila čarobna, a poklon paketi brzo su nestajali. Krašev popularni brand čokolade, Dorina, ponovno je pokazala kako spojiti glazbu, osmijehe i čokoladnu radost u nezaboravnu blagdansku čaroliju.

Kako je sve izgledalo pogledajte u našem slatkom videu.

Tko zna, možda baš tvoje pjevanje donese božićnu sreću i čokoladno veselje iduće godine!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Kraša! 🎅🍫🎄

