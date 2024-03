UOČI IZBORA / Habijan objasnio: 'Brusimo mjere, a one su samo nastavak konzistentne politike'

"S obzirom da s 1. travnja stupaju na snagu nove mjere, moglo bi se tumačiti na taj način kada bi to prvi puta bilo da mi donosimo takve mjere. Ja mislim da ove mjere koje su u najavi, čije detalje još do kraja brusimo, koje će do kraja ovog tjedna biti objavljene, samo pokazuju nastavak jedne konzistentne politike Vlade. Imali smo već pet paketa pomoći. Ne samo u vrijeme ove energetske krize nego i u vrijeme covida. Isplate plaća na taj način da su i po mom mišljenju i po mišljenju stručnjaka spašene tisuće radnih mjesta, 30 tisuća trgovačkih društava bilo je istom mjerom obuhvaćeno, ali ne radi se o nikakvom predizbornom triku nego obećanju. Što se tiče povećanja plaća, sjetimo se da smo s tim krenuli u proljeće prošle godine. Dakle ovo nije nešto što je sada prije izbora nego jedan proces", objasnio je ministar Habijan