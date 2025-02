VUČIĆEVA BORBA / Šprajc: 'U komšiluku se piše novi Mein Kampf, a Hrvatska šuti'

Iz komšiluka stiže još jedna vijest na koju bismo trebali obratiti pažnju. Evo u komšiluku se piše novi Mein Kampf, a Hrvatska šuti. Doduše neki su i ovdje voljeli takvu literaturu. Samo će ova Vučićeva borba izgleda biti u više tomova - nakon što do Vidovdana napiše 'Kako sam pobedio revoluciju' do Božića izlazi 'Kako sam vratio Kosovo', a do Vaskrsa 'Kako sam iskorenio korupciju'. Pa onda ide još niz praktičnih izdanja - 'Kako pokrasti fondove', 'Kako graditi bez dozvole', 'Kako se uzgaja marihuana'. Ovakav spisateljski trans ne bi trebao ostati bez odgovora s hrvatske strane pa bi Andrej Plenković svakako trebao napisati knjigu 'Kako sam pobedio inflaciju'. Do Vidovdana isto. Btw kad je uopće Vidovdan?