ZAGLAVILI NA TERMINALU? / Šprajc otkrio koliko je Hrvata deportirano iz SAD-a, pa iznio još nevjerojatniji podatak o Jugoslovenima

Dok se svijet klati na rubu kaosa, ekonomije posrću, a lideri zbunjeno gledaju u grafikone kao da su tarot karte, iz Amerike nam dolazi čovjek s misijom. On ne nosi plašt, ali crvena kravata vijori kao zastava pravde. Njegovo ime? Donald Jota Trump, čovjek koji Ameriku vodi kao da igra GTA. Trump je ukinuo zabranu plastičnih slamki. Jer citiram, 'nema veće prijetnje slobodi od pijenja Coca-Cole na pravilan način'. Ako slamke u moru smetaju ribama - neka ne piju na slamku. Trump je najavio i masovne deportacije američke radne snage. Na tržište uskoro izlazi Muskov robot Optimus koji će zamijeniti Meksikance. Musk je u Trumpovu kampanju uložio 227 milijuna dolara, a dosad je već zaradio 100 milijardi. Bio bi red da se zarada podijeli. Inače istine radi, deportacije je započeo još Joe Biden, pa je do kraja njegovog mandata prošle godine iz Amerike deportirano 126 Hrvata, 50 Srba i 16 Slovenaca. Biden je Melaniju poštedio, ali vidjet ćemo što će na to reći Trump. Zanimljivo, iz Amerike je deportirano i 845 Jugoslovena, u koju su zemlju njih vratili nije poznato. Lako moguće da su zaglavili na terminalu. Ali, lijepo da je Trump odbio deportaciju princa Harrya koji je nešto muljao sa svojim imigrantskim statusom. Trump je u intervjuu New York postu doslovce rekao da ga je poštedio jer ionako ima užasnu ženu...