Kakvi Nepalci i Indijci / Sedmoljetka ministra Erlića: Bit ćemo peti u svijetu! Šveđani će 2030. na biciklima razvoziti pizze po Bjelovaru

A da su Nepalci još u 7.stoljeću baš dobro odlučili kad su odabrali baš našu zemlju gdje će zarađivati za život i sebe i svoje familije potvrdio je ministar Šime Erlić. Da, da znam da prvi put čujete za njega to je inače ministar Regionalnog razvoja i fondova EU, on je odgovoran za povlačenje oko 10 milijardi eura koliko Hrvatska ima na raspolaganju u idućih nekoliko godina, to je novac od kojeg živi pola Hrvatske, druga polovica živi od turizma. Gospodin Erlić najavljuje skori ulazak među prvih pet najrazvijenijih zemalja na svijetu, jer to znači biti uz bok najrazvijenijim zemljama. Ako si među prvih pet barem. Dakle, Amerika, Japan, Njemačka, Singapur i Hrvatska. Tako će izgledati ljestvica najrazvijenijih 2030. Kakvi Nepalci i Indijci, Šveđani će 2030. na biciklima razvoziti pizze po Bjelovaru. Vlada će zbog njih raditi poreznu reformu da im minimalac bude bar 7.345 eura a ne više sramotnih 7300 eura