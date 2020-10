Španjolski tenisač Rafael Nadal u nedjelju je na impresivan način pobijedio prvog igrača svijeta Novaka Đokovića i osvojio svoj 13. Roland Garros te 20. Grand slam turnir u karijeri.

Nadal je dan nakon osvajanja Roland Garrosa u Parizu pozirao s trofejem, a puno je pažnje prvukao sat na njegovoj (desnoj) ruci.

Riječ je o “RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal” švicarskog proizvođača luksuznih satova Richard Milleu koji s Rafom surađuje posljednjih desetak godina.

