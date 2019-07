ZASTUPNIK NAJTRAŽENIJEG DINAMOVCA OTKRIO KAKO STOJE STVARI OKO TRANSFERA: ‘Olmo ima pet ponuda, ali…’

Puno se priča o transferu fenomenalnog Španjolca, ali on je još uvijek u Maksimiru

Priča oko transfera Danija Olma iz Dinama u neki bogati inozemni klub traje već dugo vremena. Olmo je najvrijedniji nogometaš Modrih i u Maksimiru očekuju kako bi na njegovom transferu mogli rekordno zaraditi.

U Maksimiru su Olmu čak ponudili novi ugovor po kojem bi postao najplaćeniji u svlačionici, a iz Dinama nisu objavili je li ga potpisao.

Petogodišnji ugovor

Oko svega se oglasio i Olmov zastupnik Andy Bara koji je za Sportske novosti otkrio do sad nepoznate detalje.

“Dinamo je ponudio razgovor na tu temu. Radi se o produženju ugovora na pet godina. U sljedećih nekoliko dana vidjet ćemo što se događati. Trebamo svi skupa sjesti, dogovoriti sve parametre. Za sada nećemo potpisivati ništa, jer je sasvim logično da se treba razgovarati i dogovoriti. Može se razgovarati o ciframa, ali znate kako je to, kad se počnu dogovarati detalji, onda se stvari znaju mijenjati”, rekao je Bara.

No, niti ako Olmo potpiše novi ugovor, to ništa ne znači. “Najbitnije je da je Dinamo pokazao interes za potpisivanjem novog ugovora. Ništa drugo ne mogu konkretno kazati, jer ništa drugo i nemamo… O ciframa se može razgovarati u pregovorima, nemamo potvrdu o brojkama, sve je otvoreno. Kažem, možda ćemo pričati već idući tjedan. Jer realno, Dani može potpisati ugovor i napustiti Dinamo sljedeći dan! A može ostati i sljedeće tri godine. Sve su opcije u igri”, iskren je Olmov zastupnik.

‘Ni jedna nije zadovoljila’

Iz Dinama su već poručili kako će Olmo otići tek kad stigne ponuda koja će zadovoljiti klub, a to se nije dogodilo.

“Kad se radi o ponudama za Danija, bit ću posve jasan. On ima pet ponuda, ali ni jedna dosad nije zadovoljila Dinamo. A to je prvi uvjet mogućeg transfera. Bez toga, Olmo ostaje u Dinamu! Može se dogoditi da neka od tih pet ponuda bude financijski povećana te da se klub složi, a onda on odlazi. To vam je cijela priča”, zaključio je.