Bivši WBC-ovo boksački prvak Deontay Wilder zaradio je medicinsku suspenziju u trajanju od šest tjedana nakon poraza od Tysona Furyja. To znači da ne smije sparirati do 8. travnja i boriti se do 23. tog mjeseca. Ovu mjeru izrekla mu je Atletska komisija u Nevadi i vrijedi za tu državu.

No to ga ne sprječava da aktivira klauzulu o trećoj borbi s Britancem kao što je najavio da će učiniti.

Iako je najavljeno da bi se taj meč trebao održati 18. srpnja u Las Vegasu, Furyjev promotor Bob Arum najavio je da bi borba mogla biti pomjerena za rujan ili listopad te da bi se umjesto u MGM Areni mogla održati na novom stadionu Raidersa pred 70 tisuća gledatelja.

Meč stoljeća sve dalje

Također, to znači da bi se borba je ujedinjenje svih pet titula s Anthonyjem Joshuom, ako on 20. lipnja pobijedi Kubrata Puleva, mogla dogoditi tek iduće godine.

Britanski boksač Tyson Fury (31) osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je prošlog vikenda u Las Vegasu u MGM Grand Areni pred 17.000 gledatelja tehničkim nokautom u sedmoj rundi pobijedio branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera (34).

U dugoočekivanom revanšu, nakon što je njihov prvi dvoboj u prosincu 2018. završio bez pobjednika, Fury je od početka dominirao. Sudac je dva puta morao brojati Wilderu, koji je bio u nokdaunu u trećoj i petoj rundi. Fury je posao završio u sedmoj rundi, kada je serijom udaraca teško uzdrmao Wildera zbog čega je sudac prekinuo meč. Nakon toga Fury je mogao početi slaviti. I dalje je neporažen u profesionalnoj karijeri, sada ima 30 pobjeda i 1 neodlučeni ishod.

Ujedno, Tyson Fury je po drugi puta u karijeri postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Prvi puta to je ostvario u studenome 2015. godine kada je neočekivano dobio Vladimira Klička, koji je do tada držao naslove po WBA, IBF, WBO i IBO verziji. No, nakon toga Fury je zbog problema sa dopingom i konzumiranjem droga ostao bez titula, a u ring se je vratio u lipnju 2018. godine.

Wilder je titulu svjetskog prvaka po WBC verziji držao od 2015. godine i nakon 42 pobjede doživio je prvi poraz u karijeri.