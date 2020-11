Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić upisao se u strijelce u četvrtoj minuti susreta između njegove Seville i Krasnodara u sklopu 4. kola Lige prvaka.

Rakitić je pokupio jednu odbijenu loptu i s ruba šestnaesterca uputio udarac koji pronalazi put do mreže. Njegov gol možete pogledati ovdje.

A kako je objavila Opta ovo je bio najbrži Sevillin pogodak u Ligi prvaka.

Veznjaku je to, inače, bio treći gol ove sezone za Sevillu i drugi u Ligi prvaka.

